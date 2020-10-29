FETÖ üyesi askerlere 'ankesör' operasyonu: 7 gözaltı

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Kırıkkale merkezli 4 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki kripto yapılanmasına yönelik yapılan operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı FETÖ'nün TSK'ya sızdırdığı askerlere yönelik soruşturmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Kırıkkale merkezli İstanbul, Gümüşhane, Konya ve Kocaeli'nde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Ankesörlü hat üzerinden iletişim kurduğu tespit edilen 7 kişi gözaltına alındı. Aralarında muvazzaf ve ihraç askerlerinde olduğu M.C.T., M.Y., E.Y., A.A., V.B., M.O. ve B.Y.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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