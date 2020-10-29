Kırıkkale merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu: 7 gözaltı

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Burak CAN/ KIRIKKALE (DHA)KIRIKKALE merkezli 5 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda, aralarında muvazzaf ve meslekten ihraç edilen askerlerin de bulunduğu 7 şüpheli gözaltına alındı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında, ankesörlü telefondan ardışık arama kaydı bulunan 7 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi. Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ekipleri tarafından şüphelilere yönelik Kırıkkale, İstanbul, Gümüşhane, Konya ve Kocaeli'de belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Operasyonda, aralarında muvazzaf ve meslekten ihraç edilen 7 şüpheli gözaltına alındı. Kırıkkale'ye getirilen şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

DHA-Güvenlik Türkiye-Kırıkkale Burak CAN

2020-10-29 18:47:29



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