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Kırıkkale'de gezici mehter takımı konser verdi

İHA

Kırıkkale'de gezici mehter takımı konser verdi

Kırıkkale'de, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında gezici mehter mahalleleri tır ile dolaşarak konser verdi.
Kırıkkale Belediyesi mehter takımı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Türk ve Azerbaycan bayraklarıyla donatılan tır dorsesi üzerinde çaldığı marşlarla mahalleleri dolaşarak konser verdi. Evlerinin balkonlarına ve pencerelerine çıkan vatandaşlar da ellerindeki Türk bayraklarıyla kutlamalara katıldı.

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