Kırıkkale'de '29 Ekim' coşkusu



Burak CAN/KIRIKKALE, (DHA)KIRIKKALE'de, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında, TIR dorsesi üzerinde dolaşan mehteran takımı vatandaşlara konser verdi. Kırıkkale Valisi Yunus Sezer de yeni açılan 'Yeşil VadiOba Köy Turkuaz Bisiklet Yolu'nda bisiklet sporcuları ile pedal çevirdi.

Kırıkkale'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, bir dizi etkinlikle kutlandı. Kırıkkale Belediyesi'ne bağlı mehteran takımı, Türk bayrakları ile donatılan TIR dorsesi üzerinde Kırıkkalelilere konser verdi. Vatandaşlar da evlerinin balkon ve pencerelerinden bayraklarla konsere eşlik etti. Bazı kişiler de mehter ekibinin geçişi sırasında asker selamı verdi.

VALİ SEZER, PEDAL ÇEVİRDİ

Kırıkkale Valiliği tarafından da 'Yeşil VadiOba Köy Turkuaz Bisiklet Yolu'nda tur düzenlendi. Vali Yunus Sezer, bisiklet turu öncesinde yaptığı açıklamada, "Bugün Cumhuriyetimizin kuruluşunun 97'nci yıldönümü. Aynı zamanda Kırıkkale için de anlamlı bir gün. Yeşil Vadi ve Oba Köy Projelerini birbirine bağlayan bisiklet yolunun ilk etabını bugün faaliyete açmış bulunacağız. Burada bisiklet severler doğayla iç içe Türkiye'nin her yerinden gelerek Kızılırmak'a eşlik eden bu doğa harikası alanda spor yapabilecek. Olta balıkçılığı yapabilecek ve ailece vakit geçirebilecek. Ben hem Cumhuriyet Bayramımızı tebrik ediyorum hem de bisiklet yolumuzun Türkiye'mize ve Kırıkkale'mize hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.

Vali Sezer, protokol üyeleri ve bisiklet severler ile 9 kilometrelik Yeşil VadiOba Köy Turkuaz Bisiklet Yolu'nda pedal çevirdi.FOTOĞAFLIDHA-Genel Türkiye-Kırıkkale Burak CAN

2020-10-29 19:27:56



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