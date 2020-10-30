Kırıkkale'de hırsızlık olayına karışan 2 şüpheli tutuklandı

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Kırıkkale'de çeşitli hırsızlık suçlarından gözaltına alınan 2 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince, kentte hırsızlık olaylarına karışan kişilere yönelik operasyonlar sürüyor. Çalılıöz ve Yeni Mahalle'deki bir marketten para ve sigaraları alarak çaldıkları otomobil ile Hisar köyde kaza yapan D.B ile C.G. kayıplara karıştı. Yapılan teknik ve fiziki araştırmalar sonucu yerleri tespit edilen 2 şüpheli operasyonla gözaltına alındı. Emniyete götürülen şüpheliler hakkında yapılan işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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