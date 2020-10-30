Kırıkkale ve Çorum'dan deprem bölgesine destek amaçlı ekipler sevk edildi.

Ege ve Marmara Bölgesi'nde geniş bir alanda hissedilen 6.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin en çok hissedildiği İzmir'in birçok noktasında yıkılan binalarda arama ve kurtarma çalışmaları başlatıldı. Çalışmalara destek ve göçük altında kalan vatandaşları kurtarmak için Kırıkkale ve Çorum'dan da bölgeye ekipler sevk edildi. Kırıkkale'den İzmir'e 1 ambulans, 1 UMKE ve 1 arama kurtarma aracı ile 13 personel gönderilirken Çorum AFAD'dan da 2 araç ve 5 kişilik arama kurtarma ekibi yola çıktı.

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