Kırıkkale’de zincirleme trafik kazası: 5 araç birbirine girdi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kırıkkale'de yağış sonrası oluşan kaygan zeminde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 5 araç birbirine girdi.

Kaza saat 22.15 sıralarında KırıkkaleAnkara kara yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Ş. idaresindeki 60 NL 939 plakalı araç sol şeritte ilerlediği sırada trafik yoğunluğu dolayısıyla frene bastı. Islak zeminde duramayan araç önde ilerleyen A.A. idaresindeki 31 ABN 251 plakalı araca çarptı. Yağış nedeniyle oluşan kaygan zeminde meydana gelen kazada 5 araç birbirine girdi. Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Polis ekipleri, trafik yoğunluğunu azaltmak için yoğun çaba harcadı.

Zincirleme trafik kazasında araçlarda maddi hasar oluştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.