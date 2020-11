Protokol yola parke taşı döşedi, evin dış duvarını boyadı

Burak CAN/ KIRIKKALE (DHA)KIRIKKALE'de, 'En Güzel Köy Benim Köyüm' projesi kapsamında Vali Yunus Sezer ile beraberindeki protokol üyeleri, Sulakyurt ilçesine bağlı Ağayli köyü yoluna parke taşı döşeyip, bir evin dış duvarını boyadı.

Kırıkkale Valiliği'nce başlatılan 'En Güzel Köy Benim Köyüm' projesi kapsamında köylerin girişinden itibaren bütün eksikler tamamlanarak, çeşitli düzenlemeler yapılıyor. Birincisi Yahşihan ilçesine bağlı Bedesten köyünde başlatılan projenin, ikinci etabı Sulakyurt ilçesine bağlı Ağayli köyünde devam etti. Buradaki programa, Vali Yunus Sezer, AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can, Sulakyurt Belediye Başkanı İsmail Bildik ve vatandaşlar katıldı. Burada konuşan Vali Sezer, "Güzel bir projeye başladık. İnşallah bütün köylerimizi bu şekilde ziyaret edip, köylülerimizde hemhal olup, hem de köyümüzün bütün ihtiyaçlarını gidermeyi rabbim bize nasip eder. Birlikte olunca yapılan işlerin güzelliği daha da ortaya çıkıyor. Biz, 'En Güzel Köy Benim Köyüm' projesiyle bütün köylerimizde kaymakamımızın sıraladığı işleri yapmaya çalışacağız. Yani köylerde kurulan kilit parke tesisiyle beraber, köylerimizin köy içi düzenlemelerini yapacağız" dedi.

Yapılan konuşmaların ardından Vali Sezer beraberinde Milletvekili Can ve diğer protokol üyeleri ile birlikte yola parke taşı döşeyip, bir evin dış duvarını boyadılar.

DHA-Genel Türkiye-Kırıkkale Burak CAN

2020-11-01 16:19:45



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.