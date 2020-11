Köylerin çehresini değiştiren proje: Vatandaşların yaşam standartları yükseliyor Kırıkkale’de tüm köyler güzelleşiyor “En Güzel Köy Benim Köyüm” projesi yüzleri güldürüyor Kentteki 183 köyün kısa sürede çehresi değişecek

Kırıkkale’de yaşam standartlarını yükseltmek amacıyla başlatılan "En Güzel Köy Benim Köyüm" projesi kapsamında tüm köylerin çehresi değişiyor.

Kırıkkale Valiliğince başlatılan "En Güzel Köy Benim Köyüm" projesi kapsamında tüm köyler adeta tadilata alınıyor. İlk olarak Yahşihan ilçesine bağlı Bedesten köyünde hayata geçirilen proje bu hafta da Sulakyurt ilçesine bağlı Ağaylı köyünde başlatıldı. Burada düzenlenen etkinlikte Vali Yunus Sezer ve Milletvekili Ramazan Can, vatandaşlarla birlikte duvar boyayıp kilit parke döşedi. Vatandaşlar ise bu projeden memnun kaldıklarını söyledi.



"Tüm yollar kilit parke ile döşenecek"

Proje hakkında bilgiler aktaran Vali Yunus Sezer, “Köyümüzün bütün kilit parke ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Köy içi düzenleme yapıyoruz. Köy meydanı oluşturuyoruz. Köy meydanında çocuk oyun parkından köylülerimizin oturup muhabbet edecekleri bank ve kamelya alanları oluşturuyoruz. Diğer taraftan köylerimizdeki mezarlıklarda eksiklikler varsa mezarların onarımını ve bakımını yapıyoruz. Köylerimizde öğrenci kalmadığı için köy okullarımızın çoğu atıl durumda. Ya da sağlık evleri var onlar da atıl durumda. Onları da köylülerimizin ortak kullanım alanı için yeniden köy odası şeklinde taziyelerin de kabul edilebileceği belli organizasyonların yapılabileceği bir yapıya dönüştürüyoruz” dedi.



"183 köyün tamamının eksiklerini giderilecek"

Tüm köylerin eksikliklerini tamamlayacaklarını anlatan Sezer, “İnşallah her hafta bir köyde ve bu artarak her hafta iki köyde, üç köyde şeklinde katlanarak devam edecek ve kısa sürede 183 köyün tamamının eksiklerini giderebileceğimiz bir yapıya dönüşecek. Hayırlı olmasını temenni ediyorum” ifadesini kullandı.



“Türkiye’ye örnek proje”

AK Parti Milletvekili Ramazan Can, “Buradan da şunu görüyoruz artık, köye dönüş projesi diyorum ben buna. Şehirlerden bunalan sıkılan insanlarımızın da altyapısıyla yaşanabilir bir köy olduğu zaman köye dönüşler başlayacaktır. Bu manada da önemli bir proje Türkiye’ye örnek bir proje” şeklinde konuştu.

Proje kapsamında; köydeki evlerin tamamı yöresel mimariye uygun olarak boyanırken yollar da kilit parke ile döşeniyor. Metruk binalar tamamen yıkılıyor. Köyün güvenliğini sağlamak için de giriş ve çıkışlara kamera sistemleri takılıyor. Köy meydanları güzelleştirilip kamelyalar ile çöp konteynerleri konuluyor. Okul ve Sağlık Ocağı gibi kullanılmayan binalar restore ediliyor, kütüphane ve taziye evleri gibi ortak kullanım alanlarına dönüştürülüyor.

