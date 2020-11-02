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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kırıkkale Valiliğinden İzmir'e yardım talebi açıklaması

İHA

Kırıkkale Valiliğinden İzmir'e yardım talebi açıklaması

Kırıkkale Valiliği, İzmir'de meydana gelen deprem dolayısıyla bölgeye gönderilecek yardımların İl Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından toplandığını hatırlattı.
Merkez üssü İzmir'in Seferihisar ilçesi açıkları olan 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından yurdun dört bir yanından bölgeye yardım ulaştırılmak üzere harekete geçildi. Kırıkkale Valiliği de, afetzedelere dağıtılmak üzere ihtiyaç duyulan malzemeleri karşılamak isteyen kişi ve kuruluşların İl Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına başvurmaları gerektiğini bildirdi.

“Sosyal medyadan İzmir için yardım talebinde bulunuldu”
Valilikten yapılan paylaşımda, “İzmir depremiyle ilgili olarak bazı dernek ve vatandaşlar tarafından sosyal medya hesaplarından yardım talebinde bulunulduğu gözlenmiştir. Yardımda bulunmak isteyenlerin bu konudaki istek ve hassasiyetlerini anlıyoruz. Ancak herhangi bir karışıklığa mahal vermemek adına ihtiyaç duyulan yardım malzemelerini toplama faaliyeti AFAD Başkanlığı koordinesinde olup, bu çerçevede yardımlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımızca toplanmaktadır” ifadelerine yer verildi.

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