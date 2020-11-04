Sulu tarım ülke ekonomisine 35 milyon katkı sağladı

Kırıkkale'de 43 bin dekar arazide yapılan sulu tarım sayesinde 2020 yılı birim fiyatları ile ülke ekonomisine 35 milyon Türk Lirası katkı sağlandığı bildirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, gerçekleştirilen yatırımlarla modern sulama sistemlerini yaygınlaştırmaya, tarımda su tasarrufu sağlamaya ve ülke tarımına katkı sunmaya devam edildiği aktarıldı.

Türkiye’de suyun dörtte üçünün sulamada kullanılmakta olup bu yüzden sulama tesislerini inşa ederken en modern ve tasarrufu en yüksek yağmurlama ve damlama sistemlerinin tercih edildiğinin belirtildiği açıklamada, "Bilindiği gibi Türkiye’de suyun dörtte üçü sulamada kullanılıyor. Bu bakımdan suyu depolamak, inşa edilen sulama tesisleriyle tarım arazilerine ulaştırmak ve bu süreçte su kayıplarını minimum seviyeye indirmek önem taşıyor" denildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, son yıllarda modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koyduklarını vurguladı. Modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları, üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden olduğunu belirten Yıldız, bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ediyor bir taraftan da yaşam standardını yükselttiği için göçü önlediğini söyledi.



"Ülkemiz ekonomisine 35 milyon katkı sağladı"

Bu kapsamda Kırıkkale’de 20 Nisan 2020 tarihinde başlayan sulama sezonun 1 Ekim 2020 tarihinde tamamlandığını belirten Genel Müdür Yıldız, "2020 yılı sulama sezonunda Kırıkkale ilimiz ve ilçelerimizde toplam 43 bin 10 dekar tarım arazisi sulanmıştır. Kırıkkale il ve ilçelerimizde 2020 yılında toplam 43 bin 10 dekar arazide yapılan sulu tarım ile birlikte 2020 yılı birim fiyatları ile ülkemiz ekonomisine 35 milyon Türk Lirası katkı sağladı" dedi.



"Çiftçimizin gelirini, üretim konforunu yükseltiyoruz"

Tarımın ülkeler için stratejik öneme sahip olduğunu, içinden geçilen salgın sürecinde bunun çok daha net görüldüğünü söyleyen DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, “İnşa ettiğimiz baraj ve göletler, sulama kanalları ile iletim hatları sayesinde suyu toprakla buluşturuyoruz. Yaptığımız toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri ile tarım arazilerini büyütüyoruz. Çiftçimizin gelirini, üretim konforunu yükseltiyoruz. Böylece kırsal alanlardan göçün belli ölçüde önüne geçtiğimiz gibi gıda arz güvenliğinin de teminatı oluyoruz" ifadesini kullandı.



"Hep birlikte ülke tarımını daha yukarılara taşıyacağız"

Yapılan sulama yatırımlarına ülke çiftçilerinden çok olumlu geri dönüşler aldıklarını ifade eden Genel Müdür Kaya Yıldız, “Kırıkkale ilimizde 2020 yılı sulama sezonunda problem yaşamadık. Yaptığımız yatırımlarla bunu sürekli hale getirmek ve modern sulama sistemlerini yaygınlaştırmak için çalışıyoruz. Hem suyumuza hem toprağımıza sahip çıkmaya devam ediyoruz. Çiftçilerimiz de üretmeye devam etsinler. Hep birlikte ülke tarımını daha yukarılara taşıyacağız” diyerek sözlerini tamamladı.

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