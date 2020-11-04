Otomobilin bariyerlere çarptı, sürücü yara almadan kurtuldu

Kırıkkale'de yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobilin bariyerlere çarptığı kazada sürücü yara almadan kurtuldu.
Kaza, KırıkkaleAnkara D200 kara yolu üzerindeki Irmak köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Osman K. idaresindeki 19 HG 071 plakalı Toyota marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Kazada sürücü yara almadan kurtulurken otomobilde ise maddi hasar oluştu.
Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.