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Otomobilin bariyerlere çarptı, sürücü yara almadan kurtuldu

İHA

Otomobilin bariyerlere çarptı, sürücü yara almadan kurtuldu

Kırıkkale'de yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobilin bariyerlere çarptığı kazada sürücü yara almadan kurtuldu.
Kaza, KırıkkaleAnkara D200 kara yolu üzerindeki Irmak köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Osman K. idaresindeki 19 HG 071 plakalı Toyota marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Kazada sürücü yara almadan kurtulurken otomobilde ise maddi hasar oluştu.
Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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