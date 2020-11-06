Kırıkkale'de 'cinsel içerikli ürün' operasyonu

ABD başkanını seçiyor: Trump mı, Biden mı?

ABD başkanını seçiyor: Trump mı, Biden mı?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kırıkkale'de düzenlenen operasyonda 206 cinsel içerikli ürün ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, kent merkezinde kaçak ya da sahte cinsel içerikli ürün satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan operasyonda cinsel içerikli hap sattığı belirlenen bir şahıs yakalandı. Operasyonda yapılan aramalarda toplamda 206 adet cinsel içerikli ürün ele geçirildi.

Şüpheli hakkında "5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu" ve Türk Ceza Kanununun 186. Maddesi 'bozulmuş veya değiştirilmiş gıda veya ilaçların ticareti'ne muhalefet suçlarından adli işlem yapıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.