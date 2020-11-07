(Özel haber) Ata'ya saygı sürüşü yapan iki bisikletli, Anıtkabir'e kadar pedal çeviriyor

Samsun’dan yola çıkan iki bisikletli, 'Ata’ya Saygı Sürüşü' sloganıyla 450 kilometre uzaklıktaki Anıtkabir’e pedal çeviriyor.
Samsun’dan yola çıkan Furkan Kumkaya ve Adem Bekdemir, Mustafa Kemal Atatürk ile 18 silah arkadaşının 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıktığı Tütün İskelesi’nden, Ankara’ya ulaşmak üzere 'Ata’ya Saygı Sürüşü' başlattı. Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 82. yıl dönümü dolayısıyla 10 Kasım günü Anıtkabir’de Ata’nın huzuruna çıkacak olan Furkan ve Adem, Kırıkkale’ye kadar gelerek yaklaşık 300 kilometre pedal çevirdi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.