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Kayıp koyun sürüsü drone ile bulundu Yusuf Albayrak: “Devletimizden Allah razı olsun”

İHA

Kayıp koyun sürüsü drone ile bulundu Yusuf Albayrak: “Devletimizden Allah razı olsun”

Kırıkkale’nin Balışeyh ilçesinde sürüden ayrılan 32 koyun, jandarma ekiplerince drone ile bulunarak sahibine teslim edildi.
Kırıkkale’nin Balışeyh ilçesine bağlı Battalobası köyünde besicilik yapan 42 yaşındaki Yusuf Albayrak, büyükbaş hayvanlarına bakarken 32 koyun sürüden ayrılarak kırsal alanda kayboldu. Albayrak daha sonra koyunlarının bulunması için İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinden destek istedi. Köyün Bağlar mevkiine gelen jandarma, arazide bir süre yaptığı çalışmadan sonuç alamayınca drone yardımıyla havadan arama çalışması yaptı. Yaklaşık 5 saatlik arama çalışmasının ardından köyün 9 kilometre uzağındaki alanda tespit edilen koyunlar Albayrak’a teslim edildi.
İHA muhabirine konuşan Yusuf Albayrak, büyükbaş hayvanlarına bakarken 32 koyununu kaybettiğini ve durumu jandarmaya bildirdiğini söyledi.

"Devletten Allah razı olsun"
Besicilik yaparak geçimini sağladığını belirten Albayrak, “Mallarımı getireyim dedim koyunlarım kayboldu bu defa. Eşime dedim şu hayvanlara bir bak. Hayvanları kaybetti bunları bulamazsak eyvah eyvah 32 davar gidiyor dedim. Ben ne yapayım 32 bin lira gitmişti şu anda. Bizim gelin var 'baba' dedi 'jandarmaya bildir bunu jandarma ilgilensin' dedi. Jandarma geldi. 'Nasıl yaptın bunu' dedi. Önümden kaçırdım hayvanlarımı. Ama hudutta yakalayamadım hayvanları. Sabah 04.00’ten beri ayaktaydım iki bardak çayım burnumdan geldi. Jandarma geldi kamerayı gönderdi en sonunda koyunlarımı buldu. Jandarma ‘bundan sonra da gözünün önünde bak, hayvanına sahip çık’ dedi. Ne yapayım ben de bununla geçiniyorum. Bir gelirim yok. Ben bu hayvanlarım ile uğraşıyorum. Devletten de Allah razı olsun geldiler hayvanımı buldular” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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