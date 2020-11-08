Hızını alamayan otomobil şarampole devrildi: 2 yaralı

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Kırıkkale’de kontrolden çıkan otomobilin şarampole devrildiği kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.20 sıralarında SamsunAnkara D200 karayolu üzerindeki Kırıkkale’nin Yahşihan ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Suat A. idaresindeki 80 LR 308 plakalı Toyota marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole ters devrildi. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada sürücüsü Suat A. (30) yara almadan kurtulurken, yaralanan yolcular Rahime A. (25) ve Büşra G. (23) ambulansla kaldırıldıkları Tıp Fakültesi Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle trafiğin akışı polis kontrolünde tek şerit üzerinden sağlandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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