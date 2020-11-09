Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonu, 2 tutuklama

ABD başkanını seçiyor: Trump mı, Biden mı?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kırıkkale'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan iki şahıs tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucuyu önlemek için çalışmalarını sürdürüyor. Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan çalışmalarda kentte uyuşturucu madde sattığı tespit edilen iki şahıs polis ekiplerince gözaltına alındı. Şahısların üzerlerinde ve ikametlerinde yapılan aramalarda 71 adet ecstasy hap ele geçirildi.

'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan gözaltına alınan iki şahıs, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.