Kırıkkale'de 25 bin fidan toprakla buluştu

Burak CAN/KIRIKKALE, (DHA)KIRIKKALE'de 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde, 25 bin fidan toprakla buluşturuldu.

Türkiye'nin 81 ilinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü nedeniyle 'Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes' sloganı kapsamında, Balışeyh ilçesi Dinek dağı Atlı Safari ve Doğa Parkı'nda fidan dikme program düzenlendi. Programa, Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, protokol üyeleri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı. Vali Sezer, ağaçlandırmanın hem dünya hem de Türkiye için çok önemli olduğunu belirterek, "Bugün beraber dikeceğimiz her fidan geleceğe nefes olacak. Gelecek nesillere daha yeşil Kırıkkale bırakmak için hep beraber fidanları dikeceğiz. İnşallah Kırıkkale gelecek on yıllarda yemyeşil bir Kırıkkale olacaktır" dedi. Yapılan konuşmanın ardından il genelinde toplam 25 bin fidan toprakla buluşturuldu.DHA-Genel Türkiye-Kırıkkale Burak Can

2020-11-11 15:39:37



