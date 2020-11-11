Kırıkkale'de 25 bin fidan toprakla buluştu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kırıkkale'de 25 bin fidan toprakla buluştu

DHA

Kırıkkale'de 25 bin fidan toprakla buluştu


Burak CAN/KIRIKKALE, (DHA)KIRIKKALE'de 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde, 25 bin fidan toprakla buluşturuldu.
Türkiye'nin 81 ilinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü nedeniyle 'Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes' sloganı kapsamında, Balışeyh ilçesi Dinek dağı Atlı Safari ve Doğa Parkı'nda fidan dikme program düzenlendi. Programa, Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, protokol üyeleri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı. Vali Sezer, ağaçlandırmanın hem dünya hem de Türkiye için çok önemli olduğunu belirterek, "Bugün beraber dikeceğimiz her fidan geleceğe nefes olacak. Gelecek nesillere daha yeşil Kırıkkale bırakmak için hep beraber fidanları dikeceğiz. İnşallah Kırıkkale gelecek on yıllarda yemyeşil bir Kırıkkale olacaktır" dedi. Yapılan konuşmanın ardından il genelinde toplam 25 bin fidan toprakla buluşturuldu.DHA-Genel Türkiye-Kırıkkale Burak Can
2020-11-11 15:39:37

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kırıkkale’de ‘Geleceğe Nefes’ için 25 bin fidan toprakla buluştu
YEREL HABERLER Kırıkkale’de ‘Geleceğe Nefes’ için 25 bin fidan ...
Kırıkkale'de akrabalar arasında alacak-verecek kavgası: 1 yaralı
YEREL HABERLER Kırıkkale'de akrabalar arasında alacak-verecek ...
Evde kaçak sigara imal ederken suçüstü yakalandı
YEREL HABERLER Evde kaçak sigara imal ederken suçüstü yakalandı
Kaçak avcılar tarafından darp edilen şehit ağabeyi yaşadıklarını İHA’ya anlattı Şehit polisin ağabeyi kaçak avcılarca darp edildi Kırıkkale Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü Av Koruma ve Kontrol Memuru Hakan Tonga: “Avcıların yanına giderek bilgi ve belgelerini kontrol etmek istedik” “Hakaretler daha sonrasında olay yerinde beni darp ettiler” “Telefonumu bana zor kullanarak aldılar”
YEREL HABERLER Kaçak avcılar tarafından darp edilen şehit ağabeyi ...
Yahşihan’da 10 Kasım töreni
YEREL HABERLER Yahşihan’da 10 Kasım töreni
Kırıkkale'de 10 Kasım töreni
YEREL HABERLER Kırıkkale'de 10 Kasım töreni
Kırıkkale'de saat 9'u 5 geçe hayat durdu
YEREL HABERLER Kırıkkale'de saat 9'u 5 geçe hayat durdu
Cami hoparlörlerinden korona virüs uyarısı: "Sonbahara girdik, kış yaklaşıyor"
YEREL HABERLER Cami hoparlörlerinden korona virüs uyarısı: ...
Köylülerin yaşam standardını yükselten proje: “En Güzel Köy Benim Köyüm” Bu proje ile köylerin güvenlik sorunu ortadan kalkıyor Vali Yunus Sezer: "Giriş ve çıkışlara güvenlik kamera sistemleri ile köylerimizin güvenliğini daha iyi hale getireceğiz"
YEREL HABERLER Köylülerin yaşam standardını yükselten proje: “En ...
Komşu ilden gelip kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandılar Kırıkkale'de definecilere suçüstü, 6 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Komşu ilden gelip kaçak kazı yaparken suçüstü ...
Kırıkkale'de bin Türk Lirası sahte para ele geçirildi
YEREL HABERLER Kırıkkale'de bin Türk Lirası sahte para ele geçirildi
Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonu, 2 tutuklama
YEREL HABERLER Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonu, 2 tutuklama

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X