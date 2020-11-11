Kırıkkale Belediyesinin 2021 yılı bütçesi onaylandı

Kırıkkale Belediyesi Kasım ayı meclis toplantısında görüşülen bütçe kabul edildi.

Meclis Başkanvekili Çakır Yıldırım Başkanlığında Kasım Ayı 2. birleşimi gerçekleştirildi. Toplantıda Belediyemizin bütçesi 287 milyon TL olarak oy birliği ile kabul edildi.

Belediye Meclis Toplantı salonunda Meclis Başkanvekili Çakır Yıldırım başkanlığında gerçekleştirilen olağan meclis toplantısı maske ve sosyal mesafe kuralıyla gerçekleştirildi. Kasım ayı 2. birleşimi toplantısında meclis üyeleri, belediye başkan yardımcıları ve birim müdürleri katıldı. Toplantıda bir önceki döneme ait toplantı karar özeti okundu. Komisyondan gelen 2021 mali yılı belediye tarifelerin görüşülmesi, komisyondan gelen 2021 mali yılı belediye bütçe tasarısı görüşüldü. Kırıkkale Belediyesinin bütçesi 287 milyon TL olarak oy birliği ile kabul edildi.

Bütçenin ardından gündem maddeleri arasında yer alan Komisyondan gelen imar plan tadilatlarının görüşülmesi ve Ağrı Eleşkirt İlçesi Yayladüzü Beldesi ile kardeş belediye olunması oy birliği ile kabul edildi. Gündem maddelerinin ardından divan başkanlığına verilen önergeler ile son bulundu. Meclis Başkanvekili Çakır Yıldırım Bütçenin kente hayırlı olması temennisinde bulundu.

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