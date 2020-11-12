Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Korona virüsle mücadelede yeni dönem: “Covid-19 Dedektifleri İş Başında” İlkokul öğrencileri ebeveynlerine “Covid-19 Karnesi” verecek Çocuklar trafiğin ardından pandemide de dedektif olacak Bu kez öğrenciler karne verecek Kırıkkale Valisi Yunus Sezer: "Pozitif vakalarda aile içi ziyaretler, komşu ilişkileri ve sitelerin ortak kullanım alanları gibi yerlerden kaynaklanan bir vaka artışı var" "Aileler ve çocuklar bilinçlensin diye proje başlattık"

İHA

Korona virüsle mücadelede yeni dönem: “Covid-19 Dedektifleri İş Başında” İlkokul öğrencileri ebeveynlerine “Covid-19 Karnesi” verecek Çocuklar trafiğin ardından pandemide de dedektif olacak Bu kez öğrenciler karne verecek Kırıkkale Valisi Yunus Sezer: "Pozitif vakalarda aile içi ziyaretler, komşu ilişkileri ve sitelerin ortak kullanım alanları gibi yerlerden kaynaklanan bir vaka artışı var" "Aileler ve çocuklar bilinçlensin diye proje başlattık"

Kırıkkale’de korona virüs ile mücadele kapsamında “Covid19 Dedektifleri İş Başında” projesi hayata geçirildi. Bu kapsamda öğrenciler, ebeveynlerine yönelik "Covid19 Karnesi" düzenleyecek.
Kırıkkale Valiliği’nce korona virüs ile mücadelenin daha etkin sürdürülebilmesi için “Covid19 Dedektifleri İş Başında” projesi hayata geçirildi. Ülke genelinde ilk kez Kırıkkale’de uygulanan proje kapsamında öğrenciler, ebeveynlerinin korona virüse karşı daha dikkatli olmalarını sağlamak amacıyla not verip “Covid19” karnesi düzenleyecek. Bu sayede aile içi ziyaretler, komşu ilişkileri ve sitelerin ortak kullanım alanları gibi yerlerden kaynaklanan pozitif vaka artışlarının önüne geçilmesi hedefleniyor.
Proje kapsamında Türk Metal Mustafa Özbek İlkokulu’nda Vali Yunus Sezer'in katılımıyla düzenlenen etkinlikte, öğrencilere evlerinde ebeveynlerine not vermeleri için "Covid19 Karnesi" dağıtıldı. Öğrencilerle bir araya gelen Vali Sezer, maske, mesafe ve hijyenin öneminden bahsetti. Etkinlikte, İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi ve İl Sağlık Müdürü Murat Ağırtaş da hazır bulundu.
Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Sezer, çocukların ve ailelerin korona virüse karşı daha bilinçli hale gelmesini istediklerini belirterek, “Çocuklarımızdan ailesine not vermesini istiyoruz. Buradaki amaç da not vermek değil, hem çocuklarımızı bilinçlendirmek hem de ailelerin bu noktada dikkatini çekmek biraz daha bilinçlenmeleri noktasında desteklemek diye düşünüyoruz” dedi.

"Vaka artışı ziyaretlerden kaynaklanıyor"
Kent genelinde korona virüs ile mücadelenin devam ettiğini aktaran Vali Sezer, şunları kaydetti:
“İlimizde şöyle bir durum var hem filyasyonda hem de salgın denetim ekibinde çalışan arkadaşlarımız var gecegündüz bu konuda büyük bir gayret sarf ediyorlar. Bunun yanında vatandaşlarımız da hem maske hem mesafe konusunda görünen alanlarda son derece riayet ediyorlar. Fakat bizim ulaşamadığımız bir alan var. Pozitif vakalarda incelediğimiz kadarıyla aile içi ziyaretler komşu ilişkileri ve ortak alan siteler gibi yerlerden kaynaklanan bir vaka artışı var. Bu vaka artışı ile ilgili olarak da bilinçlendirme çalışmalarımız kamuoyu, sosyal medya ve basın vasıtasıyla da bunu duyurmaya çalışsak da dikkat edelim diye her yöntemi deniyoruz.”

"Aileler ve çocuklar bilinçlensin diye proje başlattık"
Vali Sezer, “Bugün de çocuklarımızı bilinçlendirerek aileleri üzerinde bir kontrol mekanizması kurabilir miyiz biraz daha bilinç düzeyini artırmaya yönelik bir faaliyette bulunabilir miyiz diye böyle bir İl Pandemi Kurulu’nda bir görüş ortaya atıldı ve daha önce bunun denemesini İçişleri Bakanlığı bunun denemesini trafik konusunda yapmıştı. Çocuklarımızı trafik müfettişi yapmışlardı ve çocuklar üzerinde son derece etkili olmuştu. Biz de pandemi ile ilgili dedektif çocuklarımızı aileleri üzerinde bir bilinçlendirme noktasında hem çocuklarımız bilinçlensin hem de ailelerimiz bilinçlensin diye böyle bir proje başlattık” diye konuştu.

"Karne sonucunda çocuklar ödüllendirilecek"
Covid ile ilgili salgın denetimi ve hocalar tarafından çocuklara bir karne verildiğini anlatan Vali Sezer, “Aileye yazmış olduğumuz bir mektup ve uyulması gereken tedbirleri içeren bir broşürümüz var. Çocuklarımızdan ailesine not vermesini istiyoruz. Buradaki amaç da not vermek değil, hem çocuklarımızı bilinçlendirmek hem de ailelerin bu noktada dikkatini çekmek biraz daha bilinçlenmeleri noktasında desteklemek diye düşünüyoruz. İnşallah hayırlı olur. Karne sonucunda da çocuklarımızı hediyelerle ödüllendireceğiz. Çocuklarımızda da gördüğüm kadarıyla büyük bir heyecan var” ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kırıkkale'de 'Covid-19 Dedektifleri İş Başında Projesi'
YEREL HABERLER Kırıkkale'de 'Covid-19 Dedektifleri İş Başında ...
Kırıkkale’nin ilçelerinde ‘Milli Ağaçlandırma Günü’ etkinlikleri
YEREL HABERLER Kırıkkale’nin ilçelerinde ‘Milli Ağaçlandırma Günü’ ...
Kırıkkale Belediyesinin 2021 yılı bütçesi onaylandı
YEREL HABERLER Kırıkkale Belediyesinin 2021 yılı bütçesi onaylandı
Kırıkkale'de 25 bin fidan toprakla buluştu
YEREL HABERLER Kırıkkale'de 25 bin fidan toprakla buluştu
Kırıkkale’de ‘Geleceğe Nefes’ için 25 bin fidan toprakla buluştu
YEREL HABERLER Kırıkkale’de ‘Geleceğe Nefes’ için 25 bin fidan ...
Kırıkkale'de akrabalar arasında alacak-verecek kavgası: 1 yaralı
YEREL HABERLER Kırıkkale'de akrabalar arasında alacak-verecek ...
Evde kaçak sigara imal ederken suçüstü yakalandı
YEREL HABERLER Evde kaçak sigara imal ederken suçüstü yakalandı
Kaçak avcılar tarafından darp edilen şehit ağabeyi yaşadıklarını İHA’ya anlattı Şehit polisin ağabeyi kaçak avcılarca darp edildi Kırıkkale Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü Av Koruma ve Kontrol Memuru Hakan Tonga: “Avcıların yanına giderek bilgi ve belgelerini kontrol etmek istedik” “Hakaretler daha sonrasında olay yerinde beni darp ettiler” “Telefonumu bana zor kullanarak aldılar”
YEREL HABERLER Kaçak avcılar tarafından darp edilen şehit ağabeyi ...
Yahşihan’da 10 Kasım töreni
YEREL HABERLER Yahşihan’da 10 Kasım töreni
Kırıkkale'de 10 Kasım töreni
YEREL HABERLER Kırıkkale'de 10 Kasım töreni
Kırıkkale'de saat 9'u 5 geçe hayat durdu
YEREL HABERLER Kırıkkale'de saat 9'u 5 geçe hayat durdu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X