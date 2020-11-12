Zatürre çocuk ve yaşlılarda hayati tehlikeye yol açabiliyor Zatürrede de 'tedbirlere özen' uyarısı

Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Uzmanı Dr. Selma Demir, korona virüste olduğu gibi zatürrede de kişisel koruyucu tedbirlere uyulması gerektiğini bildirdi.

Dünya Sağlık Örgütü, zatürre hastalığı ile mücadeleye dikkat çekmek amacıyla her yıl 12 Kasım'ı Dünya Zatürre Günü olarak kutluyor. Zatürrenin akciğer dokusunun iltihaplanması olduğunu belirten Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Uzmanı Dr. Selma Demir, hastalığın çocuk ve yaşlılarda hayati tehlikelere yol açabildiğini kaydetti.

Demir, "Tedbir alırsak zatürreden korunmak mümkündür. Özellikle ileri yaş, sigara kullanımı, kronik hastalıklar (KOAH gibi), grip salgınları zatürreye yakalanmayı kolaylaştırabilir. Yani tedbir hayat kurtarır. Zatürre; bakteri, virüs gibi birçok mikroorganizmaya bağlı olarak ortaya çıkabilir. Bulaşma bazı zatürre türlerinde kişiden kişiye olabileceği gibi genellikle hastanın kendi ağız ve boğaz kanalında bulunan mikropların akciğerlere buluşmasıyla meydana gelir. Hastalarda üşüme, titreme, ateş, öksürük, balgam çıkarma, yaygın vücut ağrısı gibi şikayetler sık görünür" dedi.

Covid19 risk grubundaki herkesin zatürre ve grip için de tehlike altında olduğunu aktaran Uzman Dr. Demir, "Son zamanlarda Covid19 nedeniyle ortaya çıkan zatürre ile çok sık karşılaşmaktayız. Covid için risk grubu olan herkes aynı zamanda bakteriyel zatürre ve grip için de risk grubundadır. Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid19 salgınından hepimiz maske, hijyen, sosyal mesafe kurallarına uyarak korunmaya çalışıyoruz. Bu nedenle hem Covid'den hep gripten hem de diğer enfeksiyon kaynaklarına bağlı olabilecek zatürreden korunmak için kişisel koruyucu tedbirlere hepimiz özen göstermeliyiz. Unutmayalım ki tedbir hayat kurtarır" ifadelerini kullandı.

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