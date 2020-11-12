Ankara-Sivas YHT hattından demir korkuluk çalarken yakalandılar

AnkaraSivas Yüksük Hızlı Tren Hattı (YHT) inşaat şantiyesinden çaldıkları demir korkulukları kamyonette taşırken jandarma tarafından yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı.
Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesindeki AnkaraSivas Yüksek Hızlı Tren Hattı (YHT) inşaat şantiyesinden demir korkulukların çalındığı ihbarı üzerine harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tespit ettikleri kamyoneti Kadıoğlu Mahallesinde durdurdu. Kamyonetin kasasında 5 adet demir korkuluk ele geçirildi. Gözaltına alınan İ.A. ve G.K. isimli şüphelilerin 3 ay önce de yine YHT hattından hırsızlık olayına karıştığı tespit edildi. 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.