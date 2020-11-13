Son ders zili çaldı, ara tatil başladı: Tatilde de "Covid-19 Dedektifleri İş Başında" olacak Korona virüs ile mücadele de yeni yöntem: Öğrenciler ebeveynlerine "Covid-19 Karnesi" verecek

Kırıkkale'de 20202021 eğitimöğretim döneminin ilk ara tatili için son ders zili çaldı. "Covid19 Dedektifleri İş Başında" projesi kapsamında ilk ve ortaokul öğrencileri, 9 günlük ara tatilde de ebeveynlerinin pandemi kurallarına uyup uymadığını kontrol ederek karne verecek.

Kırıkkale'de 20202021 eğitimöğretim döneminin ilk ara tatili için son ders zilinde 48 bin 220 öğrenci, ara tatile girdi. Valilik tarafından hayata geçirilen "Covid19 Dedektifleri İş Başında" projesi kapsamında ilk ve ortaokul öğrencileri, 9 günlük ara tatilde de ebeveynlerinin pandemi kurallarına uyup uymadığını kontrol edecek. Vali Yunus Sezer tarafından dünkü okul ziyaretinde tanıtılan projede öğrenciler, ebeveynlerinin korona virüse karşı daha dikkatli olmalarını sağlamak amacıyla not verip “Covid19” karnesi düzenleyecek. Tatil sonunda ise valilik tarafından en iyi karne düzenleyen öğrenciler ödüllendirilecek. Bu proje ile çocukların ve ailelerin pandemiye karşı bilinçlendirilmesi hedefleniyor.

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