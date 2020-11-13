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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Dünya Diyabet Gününün teması 'hemşireler ve diyabet'

İHA

Dünya Diyabet Gününün teması 'hemşireler ve diyabet'

Dünya Diyabet Gününün bu yıl temasının hemşireler ve diyabet olduğunu belirten Kırıkkale İl Sağlık Müdürü Dr. Murat Ağırtaş, hemşirelerin diyabetten etkilenen insanlar için fark oluşturabileceğini kaydetti.
İl Sağlık Müdürü Ağırtaş, 14 Kasım Dünya Diyabet Günü kapsamında yaptığı açıklamada, bu yıl belirlenen tema ile hemşirelerin diyabetli bireyleri desteklemede oynadıkları önemli rol hakkında farkındalık oluşturmanın amaçlandığını kaydetti. Ağırtaş, "Sağlık işgücüne yatırım yapmak; yoksulluğun ortadan kaldırılması, kapsayıcı ve hakkaniyetli eğitim sağlanması, kadınların istihdamı ve güçlendirilmesi yoluyla cinsiyet eşitliğinin sağlanması ve insana yakışır iş ile sürdürülebilir ekonomik büyümenin teşvik edilmesi üzerinde diğer sosyal kalkınma hedeflerini etkileme kapasitesine de sahiptir. Uluslararası Diyabet Örgütü; sağlık profesyonellerinin, diyabetli bireyleri daha iyi eğitim ve finansman yoluyla desteklemeleri için en iyi şekilde hazırlanmalarını sağlamak için atılabilecek adımlar hakkında politika yapıcı ve hemşirelerle doğrudan temas halindedir" ifadelerini kullandı.
Diyabet için fark oluşturun
Ağırtaş, "Toplumun değerli bir üyesi olan hemşireler, çok çeşitli sağlık sorunları ile yaşayan insanları desteklemek için önemli rol oynamaktadır. Diyabetle yaşayan veya diyabete yakalanma riski olan bireylerin de bu desteğe ihtiyacı vardır. Diyabetli bireyler bir dizi zorlukla karşı karşıyadır ve hemşireleri onları destekleyecek becerilerle donatmak için eğitim çok önemlidir. Diyabetli bireylerin sayısı dünya çapında artmaya devam ettikçe, hemşirelerin ve diğer sağlık destek personelinin rolü, diyabet yönetiminde giderek daha önemli hale gelmektedir. Hemşireler genellikle diyabetli bireylerin etkileşim kurduğu ilk ve bazen tek sağlık profesyonelidir ve bu nedenle ilk değerlendirme, bakım ve tedavilerinin kalitesi hayati önem taşır. Hemşireler, diyabetin erken teşhisi ve dolayısıyla erken tedavisini sağlamak, komplikasyonları önlemeye yardımcı olmak için diyabetli bireylere diyabet yönetim eğitimi ve psikolojik destek sağlamak, Tip 2 diyabeti önlemek amacıyla risk faktörü olan bireylere yardımcı olmanın yanı sıra diyabetten etkilenen insanlar için fark oluşturabilir" dedi.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)’ne göre sağlık profesyonellerinin yüzde 59'unu oluşturan hemşirelerin sayısının 2030 yılına kadar yüzde 8 artması gerekiyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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