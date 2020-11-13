K\u0131r\u0131kkale\u2019de korona vir\u00fcs (Covid19) tedbirleri kapsam\u0131nda sigara i\u00e7menin yasak oldu\u011fu cadde, sokak ve b\u00f6lgeler belli oldu. Kalabal\u0131k alanlarda sigara i\u00e7me yasa\u011f\u0131n\u0131n getirildi\u011fi kentte ayr\u0131ca 65 ya\u015f ver \u00fczeri vatanda\u015flara da saat k\u0131s\u0131tlamas\u0131 getirildi. K\u0131r\u0131kkale \u0130l H\u0131fz\u0131ss\u0131hha Kurulu, Vali Yunus Sezer Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131nda topland\u0131. Korona vir\u00fcs tedbirleri kapsam\u0131nda kalabal\u0131k alanlarda vatanda\u015flar\u0131n do\u011fru maske kullanmalar\u0131n\u0131 sa\u011flamak amac\u0131yla getirilen sigara i\u00e7me yasa\u011f\u0131n\u0131n hangi b\u00f6lgelerde uygulanaca\u011f\u0131 da belirlendi. Valilik taraf\u0131ndan yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamada, \u201c\u00d6zellikle vatanda\u015flar\u0131m\u0131z\u0131n kalabal\u0131k \u015fekilde bulundu\u011fu\/bulunabilece\u011fi cadde, sokak, park ve bah\u00e7eler gibi yerlerde sigara i\u00e7ti\u011finden bahisle\/bahanesiyle baz\u0131 ki\u015filerin maskelerini \u00e7\u0131kard\u0131klar\u0131, a\u015fa\u011f\u0131ya indirdikleri, do\u011fru \u015fekilde kullanmad\u0131klar\u0131 g\u00f6r\u00fclmektedir. Solunum yoluyla kolayca bula\u015fabilen korona vir\u00fcs salg\u0131n\u0131n\u0131n yay\u0131l\u0131m\u0131n\u0131n \u00f6nlenmesi i\u00e7in maske kullan\u0131m\u0131nda s\u00fcreklili\u011fin sa\u011flanmas\u0131 son derece \u00f6nem ta\u015f\u0131maktad\u0131r. Salg\u0131n\u0131n seyrinin takip edilerek bir sonraki de\u011ferlendirmeye kadar ilimiz Cumhuriyet Meydan\u0131 ba\u015flang\u0131c\u0131 olan Zafer Caddesi boyunca Belediye Caddesinin kesi\u015fimine kadar, Cumhuriyet Caddesi boyunca, Barbaros Hayrettin Caddesinin Menderes Caddesi ile kesi\u015fti\u011fi noktadan Menderes Caddesi boyunca K\u0131r\u0131kkale\/K\u0131rgaz Do\u011fal Gaz Da\u011f\u0131t\u0131m \u015eirketinin bulundu\u011fu kav\u015fa\u011fa kadar cadde boyunca, H\u00fcseyin Kahya Park\u0131nda, toplu ta\u015f\u0131ma ara\u00e7 duraklar\u0131 ve pazaryerlerinde sigara i\u00e7me yasa\u011f\u0131 getirilmesine karar verilmi\u015ftir\u201d denildi. 65 ya\u015f ve \u00fczerine saat k\u0131s\u0131tlamas\u0131 Son d\u00f6nemlerde \u00f6zellikle ya\u015fl\u0131 bireylerde korona vir\u00fcs vakalar\u0131nda art\u0131\u015f ya\u015fand\u0131\u011f\u0131n\u0131n kaydedildi\u011fi a\u00e7\u0131klamada, \u201cSalg\u0131n\u0131n\u0131n seyrinin anl\u0131k olarak takip edilerek hasta ve temasl\u0131 ki\u015fi, a\u011f\u0131r hasta, ent\u00fcbe, vefat say\u0131lar\u0131 ile 65 ya\u015f ve \u00fczeri hastalar\u0131n bu kategorilerdeki oran\u0131nda ya\u015fanan art\u0131\u015f trendlerine g\u00f6re de\u011ferlendirildi\u011finde 65 ya\u015f ve \u00fczeri vatanda\u015flar\u0131m\u0131z\u0131n her g\u00fcn 10.0016.00 saatleri aras\u0131nda, sosyal mesafe kural\u0131na riayet etmek ve maske takmak kayd\u0131yla d\u0131\u015far\u0131ya \u00e7\u0131kabilmelerine, 65 ya\u015f ve \u00fczeri vatanda\u015flar\u0131m\u0131z\u0131n bu saatler d\u0131\u015f\u0131nda soka\u011fa \u00e7\u0131kmalar\u0131n\u0131n k\u0131s\u0131tlanmas\u0131na, uygulamada herhangi bir aksakl\u0131\u011fa meydan verilmemesi ve ma\u011fduriyete neden olunmamas\u0131, al\u0131nan kararlara uymayanlara Umumi H\u0131fz\u0131ss\u0131hha Kanununun ilgili maddeleri gere\u011fince idari i\u015flem tesis edilmesi ve konusu su\u00e7 te\u015fkil eden davran\u0131\u015flara ili\u015fkin T\u00fcrk Ceza Kanununun 195\u2019inci maddesi kapsam\u0131nda gerekli adli i\u015flemlerin ba\u015flat\u0131lmas\u0131 hususunda oy birli\u011fi ile karar verilmi\u015ftir\u201d ifadelerine yer verildi.