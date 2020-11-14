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Yasağı delip, salgını hiçe sayanlar düğün salonunda kına gecesi yaptı Davullu-zurnalı kına gecesine şok baskın

İHA

Yasağı delip, salgını hiçe sayanlar düğün salonunda kına gecesi yaptı Davullu-zurnalı kına gecesine şok baskın

Kırıkkale’de yasak olmasına rağmen düğün salonunda davulluzurnalı yapılan kına gecesine İl Salgın Denetim ekiplerince baskın düzenlendi. İşletme sahibine 3 gün işyeri kapama cezası verildi.
Çin’in Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde ortaya çıkan, Türkiye dahil birçok ülkede etkisini gösteren korona virüs (Covid19) salgınıyla mücadele kapsamında Kırıkkale’de İl Salgın Denetim Merkezi (İSDEM) ekiplerince denetimler sürdürülüyor. Kent merkezindeki bir düğün salonunda yasak olmasına rağmen sosyal mesafeye aldırış edilmeden davulluzurnalı kına gecesi yapıldığı ihbar edildi. Düğün salonuna baskın yapan ekipler, çalan müzik eşliğinde oynayan kalabalıkla karşılaştı. Söz konusu düğün salonuna giderek incelemelerde bulunan ekipler, İçişleri Bakanlığının Covid19 tedbirlerine riayet edilmediğini tespit etti. Kına gecesi sonlandırılırken vatandaşlar da salondan dışarı çıkartıldı. İşletme sahibine de 3 gün işyeri kapama cezası verildi.

Denetimler gecegündüz devam ediyor
Öte yandan, kafe ve restoran gibi işyerlerinde de denetimlerini sürdüren ekipler, girişte ateş ölçümü yapılıp yapılmadığını ve el dezenfektanı cihazlarını kontrol ediyor. Ayrıca kafe ve restoran işletmecilerine masalar arası sosyal mesafenin sağlanması ve yoğunluğun önlenmesi konusunda da uyarılarda bulunuyor. Ekipler, insan yoğunluğunun olduğu oturma parkları, cadde ve sokaklarda maske denetimini gerçekleştiriyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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