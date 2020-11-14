Kırıkkale BA'da ziyaretler yasaklandı

Kırıkkale Büyük Anadoluspor, korona virüs tedbirleri kapsamında tesis ve antrenmanlarda ziyaretçi kabulünün yasaklandığını bildirdi.
Misli.com TFF 3. Lig 4. Grupta mücadele eden Kırıkkale Büyük Anadoluspor Futbol Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Dünyayı ve ülkemizi saran Covid19 vakalarının artması ve TFF'nin yeni alacağı kararlar üzerine takımımızın sağlığını daha çok korumak adına yapılacak tüm antrenman ve tesis ziyaretlerimiz yasaklanmıştır. Siz taraftarlarımıza ve sporsever halkımıza ilginiz için teşekkür ediyoruz" ifadesi kullanıldı.
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