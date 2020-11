Semt pazarlarında sigara ve maske denetimi: Vatandaşlar yeni uygulamadan memnun

Kırıkkale’de korona virüs tedbirleri kapsamında sigara yasağının başladığı semt pazarlarında denetim yapılıyor. Vatandaşlar ise bu uygulamadan oldukça memnun.

Kırıkkale’de korona virüs tedbirleri kapsamında İl Salgın Denetim Merkezi ile Zabıta Müdürlüğü ekiplerince, sigara yasağının başladığı semt pazarlarında denetim gerçekleştirildi. Maske, sigara, mesafe ve hijyen denetimi yapan ekipler, vatandaşları anonslarla uyardı. Vatandaşlar, kontrollü sosyal hayat döneminde korona virüs vaka artışının önüne geçmek amacıyla getirilen sigara yasağından oldukça memnun kaldığını söyledi.



"Bir an ince şu illet bitsin"

Devletin verdiği kararlara uymak zorunda olduklarını kaydeden Cesur İzgi, “Aslında güzel bir uygulama. İnşallah hayırlısını dileyelim bir an önce bu illetin bitmesini dileyelim. Başka çaresi yok. Önemli olan tedbirimizi alalım. Devletin verdiği kararlara uymak zorundayız. Devlete boynumuz kıldan ince yapacak bir şey yok. Devletimiz ne diyorsa biz onu yapmak zorundayız. Hem sağlığımız için hem de hepimiz için. Bir an ince şu illet bitsin, maskeden kurtulalım” diye konuştu.



"İnşallah bütün dünyada yasaklanır"

15 yıl önce sigarayı bıraktığını ifade eden Adem Aktürk, “İnşallah bütün dünyada sigara yasaklanır. Şükür ben bıraktım herkes bırakır inşallah. Devletimizi seviyoruz. Devletimiz güzel halkımız da güzel. Pazarımız dört dörtlük her şey güzel maskesini takıyor. Karnımızı da doyuruyoruz” ifadesini kullandı.

Sigara yasağının çok güzel bir uygulama olduğunu belirten Alper Zorlu, bir an önce maskeden kurtulmak istediklerini söyledi.

Ahmet Türk ise, sigara yasağının güzel bir düşünce olduğunu içenlerin de vatandaşa kimseye zararı olmadan içmelerini istedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.