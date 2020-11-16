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Polisle şüpheli arasında 30 kilometrelik kovalamaca...Aracını bırakıp kayıplara karıştı

İHA

Polisle şüpheli arasında 30 kilometrelik kovalamaca...Aracını bırakıp kayıplara karıştı

Ankara’nın Elmadağ ilçesinde “dur” ihtarına uymayıp kamyoneti ile kaçan şüpheli şahıs, yaklaşık 30 kilometre kadar yaşanan kovalamaca sonrası Kırıkkale’de bir uçurumun kıyısına aracını terk edip kayıplara karıştı.
Ankara'nın Elmadağ ilçesinde gece saatlerinde polisin “dur” ihtarına uymayan şüpheli şahıs, 06 HA 4759 plakalı kamyoneti ile Kırıkkale istikametine doğru kaçmaya başladı. Yaklaşık 30 kilometre kovalamacada Kırıkkale’ye kadar kaçan şüphenin yakalanması için yola barikat kuruldu. Barikatı gören şüpheli yönünü değiştirerek Yahşihan ilçesindeki Kızılırmak nehrine yakın bir noktada uçurumun kıyısına kamyoneti terk edip kayıplara karıştı. Olay yerine çok sayıda polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, kaçan şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı arama çalışması başlattı. Kamyonet ise Elmadağ polis merkezine çekici vasıtasıyla götürülerek incelenmeye alındı.
Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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