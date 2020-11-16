Kırıkkale'de tefeci operasyonu: 1 tutuklama

Kırıkkale'de tefecilik yaptığı suçlamasıyla gözaltına alınan şahıs tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı. 'Tefecilik' suçuna yönelik 3 aydır yürütülen çalışmalar neticesinde bir şahsa yönelik operasyon düzenlendi. Şahsın iş yeri ve ikametinde yapılan aramalarda söz konusu suça ilişkin çeşitli dokümanlar ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli şahıs, 'tefecilik' suçu kapsamında tutuklandı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.