Korona virüsten hayatını kaybeden Yazı İşleri Müdürü için tören düzenlendi

Kırıkkale'de korona virüs (Covid19) tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Balışeyh Yazı İşleri Müdürü Mümtaz Erdurucan için tören düzenlendi.

Kırıkkale’nin Balışeyh İlçe Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürü Mümtaz Erdurucan, 20 gündür korona virüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Evli ve 3 çocuk babası Erdurucan için Valilik binası önünde tören düzenledi.

Törende konuşan Vali Yunus Sezer, “Bugün gerçekten bizleri çok derinden üzen, bizi çok etkileyen yakın çalışma arkadaşımızı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Rabbimden kendisine rahmet diliyorum. İnşallah ahirette güzel makamları rabbim nasip eyler. Ailesine ve bizlere de rabbim sabırlar versin. Bu ağır bir salgın süreci herkes en yakınındakini kaybediyor. Bizler de valilik olarak en yakınımızdakini kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Allah rahmet eylesin diliyorum” dedi.

Törene, Vali Yunus Sezer, Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, kurum müdürleri, mesai arkadaşları ve yakınları katıldı.

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