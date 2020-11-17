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Kırıkkale'de 'KOP ile Sürdürülebilir Küçükbaş Hayvancılık' projesi

İHA

Kırıkkale'de 'KOP ile Sürdürülebilir Küçükbaş Hayvancılık' projesi

Kırıkkale’nin Delice ilçesine bağlı Fadılobası köyünde 286 bin liralık “KOP ile Sürdürülebilir Küçükbaş Hayvancılık” projesi kapsamında fidan dikimi gerçekleştirildi.
Kırıkkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından “KOP ile Sürdürülebilir Küçükbaş Hayvancılık” projesi hayata geçti. KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı’ndan 286 bin 640 liralık bütçe desteği alındı. İl Müdürü Sırrı Yılmaz, proje kapsamında yüklenici firma tarafından yürütülen çalışmaları denetlemek ve incelemelerde bulunmak üzere proje sahasını ziyaret etti. Yılmaz, “KOP ile Sürdürülebilir Küçükbaş Hayvancılık” projesi ile 123,4 dekar mera alanında 87 bin 936 adet Bozkır otu ve 17 bin 600 adet dört yapraklı tuz çalısı fidanı dikiminin gerçekleştirildiğini söyledi.
Projenin toplam bütçesinin 286 bin 640 Türk Lirası olduğunu belirten Yılmaz, “Ayrıca proje sahasının etrafının güneş enerjili elektrikli çit sistemi ile çevrilmesi de sağlanacak. Bu projemiz ile İlimiz için alternatif bir kaba yem kaynağı temin edilmiş olacak. Projemizde şu an fidan dikim faaliyetleri son aşamaya gelmiş bulunmakta ve kısa zaman içerisinde proje alanında güneş enerjili elektrikli çit sistemi ile ihata yapımına da başlanacak. Bu aşamaların tamamı teknik personellerimizin denetiminde yüklenici firmamız tarafından yürütülüyor. Yakın zamanda tamamlanacak bu Projemizin ilimize ve küçükbaş hayvan yetiştiricilerimize hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.
İl Müdürü Sırrı Yılmaz’a proje alanındaki incelemeleri sırasında Kırıkkale Ziraat Odası Başkanı Orhan Öztürk, Delice Ziraat Odası Başkanı Adem Gökdere, İl Müdürlüğü Çayır, Mera ve Yem Bitkileri Şube Müdürü Mikail Dedebali ve Fadıl Obası Köyü Muhtarı ve teknik personel de eşlik etti.

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