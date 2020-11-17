Alkollü sürücü kırmızı ışıkta bekleyen araca çarptı

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Kırıkkale’de alkollü sürücü, kırmızı ışıkta bekleyen otomobile çarptı. Kazada sürücü yaralandı.

Kaza, Bahşılı ilçesi merkez Atatürk Caddesi üzerinde akşam saatlerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, E.D. idaresindeki 06 EV 1710 plakalı otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen İ.A.’nın kullandığı 35 GD 3338 plakalı araca arkadan çarptı. Kazanın etkisiyle otomobil kaldırıma da çıkarak trafik lambasının direğine çarptı. Kazada hafif yaralanan sürücü E.D.’nin alkollü olduğu tespit edildi. Durumun bildirilmesi üzerine yaralı sürücü olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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