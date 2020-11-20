Meteoroloji uyarmıştı: Kırıkkale'ye mevsimin ilk karı yağdı Güne kar sürprizi ile uyandılar

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarısının ardından Kırıkkale’nin Keskin ilçesinde ve yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarısının ardından yurt genelinde kar yağışı pek çok bölgede etkili oldu. Ülkenin çoğu bölgesinde mevsimin ilk karı yağdı. Kırıkkale’nin Keskin ilçesinde de havaların soğumasıyla birlikte mevsimin ilk karı yağdı. Güne sürpriz kar yağışı ile uyanan vatandaşlar cep telefonları ile çekerek sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Bölgeye geçen kış mevsiminde ilk kar 21 Kasım tarihinde yağmıştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.