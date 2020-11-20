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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kırıkkale'de mevsimin ilk karı yağdı

DHA

Kırıkkale'de mevsimin ilk karı yağdı


Burak CAN/KIRIKKALE, (DHA)KIRIKKALE'nin Keskin ve Karakeçili ilçelerinde mevsimin ilk karı yağdı.
Keskin ve Karakeçili ilçelerinde kar yağışı etkili oldu. İlçelerin yüksek kesimlerinde sokaklar, yeşil alanlar, binaların çatıları beyaza büründü. Kar yağışı Keskin-Kırıkkale arasındaki yolda da yer yer etkili oldu. Karayolları ekipleri, yolda ulaşımın aksamaması için önlem aldı.DHA-Genel Türkiye-Kırıkkale Burak CAN
2020-11-20 13:09:12

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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