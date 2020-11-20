Kırıkkale'de mevsimin ilk karı yağdı

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Burak CAN/KIRIKKALE, (DHA)KIRIKKALE'nin Keskin ve Karakeçili ilçelerinde mevsimin ilk karı yağdı.

Keskin ve Karakeçili ilçelerinde kar yağışı etkili oldu. İlçelerin yüksek kesimlerinde sokaklar, yeşil alanlar, binaların çatıları beyaza büründü. Kar yağışı Keskin-Kırıkkale arasındaki yolda da yer yer etkili oldu. Karayolları ekipleri, yolda ulaşımın aksamaması için önlem aldı.DHA-Genel Türkiye-Kırıkkale Burak CAN

2020-11-20 13:09:12



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