KPSS Ortaöğretim sınavı başladı KPSS’ye girenler ve yakınları kısıtlamalardan muaf tutuldu

Kamu Personel Seçme Sınavı Ortaöğretim (2020KPSS Ortaöğretim) 81 ilde ve KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da başladı. Sınava girenler ve yakınları kısıtlamadan muaf tutuldu.

ÖSYM tarafından gerçekleştirilen KPSS Ortaöğretim sınavına girecek adaylar, Kırıkkale’de de sabahın erken saatlerinde sınav yerleşkelerine geldi. Korona virüs tedbirleri kapsamında sınav merkezlerinin önünde maske ve sosyal mesafe kuralları ön planda tutuldu. Sınava giriş belgelerini gösteren adaylar, saat 10.00’a kadar salonlara alındı. Bu saatten sonra kapılar kapatılırken, sonrasında gelenler salonlara alınmadı. Sınavda adaylara 120 sorudan oluşan 'Genel Yetenek' ve 'Genel Kültür' testleri uygulanacak.



Yakınlar kısıtlamalardan muaf tutuldu

Görevliler ve adayların yanı sıra yanlarında bulunan annebaba, eş, kardeş veya bir refakatçi dün akşam 20.00’de başlayan ve bugün 10.00’da bitecek sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutuldu. Okul bahçelerine yığılmayı önlemek ve sosyal mesafeyi korumak amacıyla da adaylar ve sınav görevlileri dışında kimse alınmadı. Adaylar da sınav binalarına girişlerde görevlilerce sık sık kurallara uymaları konusunda uyarıldı.

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