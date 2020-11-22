Hafriyat tırının lastikleri alev aldı

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Kırıkkale’de kum yüklü hafriyat tırının yanan lastikleri itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, KırıkkaleKayseri karayolunun 15. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 71 EZ 003 plakalı tır, seyir halindeyken dorsesinin lastikleri yanmaya başladı. Yangını gören vatandaşlar ilk müdahaleyi yapıp, itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen Kırıkkale Belediyesi İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek kısa sürede alevleri söndürdü. Yangın nedeniyle dorsede maddi hasar meydana geldi.

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