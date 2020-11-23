Bakan Kasapoğlu vatandaşlara kitap dağıttı Bakan Kasapoğlu, Selçuklu yadigarı Çeşinigir'de incelemelerde bulundu

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kırıkkale'nin en işlek caddesinde vatandaşlara kitap, çocuklara da satranç takımı hediye etti. Daha sonra Bakan Kasapoğlu, Selçuklu yadigarı Çeşnigir Köprüsü'nde incelemelerde bulundu.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bir dizi ziyarette bulunmak üzere geldiği Kırıkkale'de Gençlik Merkezi'nin açılışını yaptıktan sonra Belediye Başkanı Mehmet Saygılı'yı makamında ziyaret etti. Bakan Kasapoğlu, ardından Zafer Caddesi üzerinde esnaflara 'hayırlı işler' dileyerek, vatandaşlarla sohbet edip kitap ve satranç takımı hediye etti. Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AK Parti İl Başkanlığında basına kapalı olarak partililerle istişare toplantısı da düzenledi.

Bakan Kasapoğlu, günün son programında beraberindeki heyetle birlikte Kızılırmak Nehri üzerinde bulunan ve yüzyıllar boyunca tarihe ışık tutan Çeşnigir Köprüsü ve Kanyonu'nu gezdi. Kırıkkale Valiliği tarafından turizme kazandırılan tarihi alan hakkında Vali Yunus Sezer'den bilgiler alan Kasapoğlu, seyir terasından güneşin batışını seyredip hatıra fotoğrafı çektirdi.

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