Sürücülerin dikkatsizliği kazaya neden oldu: 1 yaralı

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Kırıkkale'de iki otomobilin kavşakta çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, KırıkkaleAnkara D200 kara yolunun 14. kilometresindeki Kalecik Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Efe T. idaresindeki 66 PF 582 plakalı Dacia marka otomobil, kavşaktan dönmeye çalışan Hüseyin K.'nın kullandığı 38 FD 726 plakalı Hyundai marka otomobile çarptı. İhbar üzerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobilin sürücüsü Hüseyin K. ambulansla kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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