Yahşihan'da korona virüs denetimleri

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında pazar denetimleri sürüyor.
Yahşihan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince, korona virüs salgınına karşı ilçe merkezinde denetimlerini sürdürüyor. Semt pazarında da denetleme yapan ekipler, vatandaşların ateş ölçümü, maske ve mesafe kontrollerini gerçekleştirdi. Pazarda vatandaşların sebze ve meyveyi elle seçmelerine izin verilmiyor. Vatandaşlardan alacakları ürünleri seçmemelerini isterken, ürünlerin pazarcı esnafı tarafından verileceği konusunda uyarıda bulunuyor. Zabıta ekipleri, belediye hoparlöründen de gün boyu yaptıkları uyarı anonsları ve gönderdikleri SMS’ler ile vatandaşları ve esnafları pandemi kurallarına riayet etmeleri konusunda ikaz ediyor.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.