AK Parti Kırıkkale Kadın Kolları kadına yönelik şiddeti kınadı

AK Parti Kırıkkale İl Kadın Kolları Başkanlığı, "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Uluslararası Dayanışma Günü" nedeniyle düzenledikleri basın toplantısıyla kadına yönelik şiddeti kınadı.

AK Parti Kadın Kolları Başkanı Nebahat Erkök, kadınların canını yakan şiddetle mücadeleye çağrılarını bir kez daha tekrarlamak ve tüm dünyaya haykırmak üzere toplandıklarını söyledi.



"Kadına yönelik şiddet devam ediyor"

Eş zamanlı olarak 81 ilde AK Parti teşkilatlarında 'kadına şiddet' olayını kınamak için kadın kolları üyelerinin toplantı düzenlediğini belirten Erkök, "AK Parti’nin kadın kolları teşkilatları olarak, bir kez daha doğru olanı, bir kez daha adaletli olanı, bir kez daha vicdanlı olanı haykırıyoruz. Bugün yılın sadece bir gününe hapsedilmiş, kalan 364 günde unutulan bir gün değildir! Maalesef bugün ve kalan her gün kadına yönelik fiziksel ve psikolojik şiddet devam ediyor. Tüm çabalara, çığlıklara, kanunlara rağmen" dedi.



"Şiddet bizim turuncu çizgimizdir"

Erkök, "Bahaneleriyle kaim bazı cahillerin elleri, dilleri kadınların, çocukların bedenlerine, ruhlarına adeta bir balyoz gibi iniyor. Şiddet bizim turuncu çizgimizdir demiştik. O çizgiyi aşanlarla çetin mücadelemiz dün olduğu gibi bugün de yarın da sürecektir. Kadın Allah’ın yarattığı kıymetli varlık, biri diğerini tamamlayan insan teki. Nice peygamberlerin, şehitlerin annesi; nicelerinin şefkatli eşi, yol arkadaşı, evladı. Dünya tarihini yazan ve yaşayan iki şahitten biri. Ama bugün biz yine, kadına yönelik şiddeti konuşuyoruz ve dikkatleri çekiyoruz. Nice insani ve ilmi ilerlemeyi yaşadığımız 2000’li yıllarda bu ilkelliği ve zorbalığı durdurmak için tüm dünyanın mücadele ettiğini görüyoruz" diye konuştu.



"Biz hiçbir zaman bahanelerin arkasına saklanmadık"

“Kadınlara Karşı Ayrımcılık Irkçılıktan Beterdir” diyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve hanımefendinin sözlerini hatırlatan Erkök, "Her platformda samimiyet ve duyarlılıkları ile yıllardır kapsamlı mücadeleler sürdürmüştür. Bu sayede kadına ve aslında insana yakışır hak ve adaletin tesisinde büyük kazanımlar elde edilmiştir. Hükümetimiz ve bakanlıklarımız şiddeti durdurmaya yönelik yoğun çaba göstermiştir. Halen devam eden bu mücadelede hem şiddet uygulayanlara karşı yaptırımları artırmış, hem de şiddete maruz kalan kadınlara maddi ve manevi destek vererek hayatlarına umut olmuştur. Biz hiçbir zaman bahanelerin arkasına saklanmadık, imkânsızlıkların partisi olmadık. Bugün bir kez daha tüm popülist yaklaşımları elimizin tersiyle iterek şiddetle mücadelede yolumuza kararlılıkla devam ettiğimizi gür sesimizle haykırıyoruz" ifadesini kullandı.

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