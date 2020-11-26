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Doğadaki yaban hayvanların yaşam sırları fotokapanda

İHA

Doğadaki yaban hayvanların yaşam sırları fotokapanda

Kırıkkale'de doğaya yerleştirilen fotokapanlara yakalanan yaban hayvanların yaşam sırları kayıt altına alındı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Kırıkkale Şube Müdürlüğü, yaban hayvanlarını korumak ve popülasyonlarını takip etmek için dağlık ve kırsal alanlardaki birçok noktaya fotokapan yerleştirdi. Bugüne kadar birçok hayvanı görüntüleyen fotokapanlara son olarak, karaca, tavşan, domuz, tilki, su kuşu, kaya sansarı gibi doğada yaşayan hayvanlar fotokapanlarca görüntülendi. Hayvanların doğal yaşamlarında özgürce dolaştığı bazılarında yiyecek ararken görüntülendi.

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