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Akıncı Üssü davasındaki karara şehit babasından tepki: 'kısasa kısas' diyerek 'idam' istedi 15 Temmuz'da bombalanarak şehit olan PÖH Hakan Yorulmaz'ın babası İsmail Yorulmaz: “Bir defa bu şehit ailelerin yüreğinin soğuması için ‘kısasa kısas’ bunların cezası ‘idam’ olmalıydı”

İHA

Akıncı Üssü davasındaki karara şehit babasından tepki: 'kısasa kısas' diyerek 'idam' istedi 15 Temmuz'da bombalanarak şehit olan PÖH Hakan Yorulmaz'ın babası İsmail Yorulmaz: “Bir defa bu şehit ailelerin yüreğinin soğuması için ‘kısasa kısas’ bunların cezası ‘idam’ olmalıydı”

FETÖ’nün 15 Temmuz’da darbe girişimi sırasında Ankara’daki Gölbaşı Özel Harekat Merkezi’nde bombalanarak şehit olan PÖH Hakan Yorulmaz’ın babası İsmail Yorulmaz, Akıncı Üssü davasında darbecilere verilen cezanın 'kısasa kısas' olması gerektiğini ifade ederek, “Şehit ailelerin yüreğinin soğuması için 'kısasa kısas' bunların cezası 'idam' olmalıydı. Cezalarını öyle çekmeliydi. Bizim çocuklarımızın ne suçu vardı” dedi.
Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016 tarihinde darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullanılan Akıncı Üssü’ndeki eylemlere ilişkin davada örgütün 4 "sivil yöneticisi" ile 15 eski askere 79’ar kez ağırlaştırılmış müebbet verildi. Bu karardan memnun kalmadığını ifade eden 15 Temmuz şehidi Hakan Yorulmaz’ın babası İsmail Yorulmaz, “Bir defa bu şehit ailelerin yüreğinin soğuması için ‘kısasa kısas’ bunların cezası ‘idam’ olmalıydı” diye konuştu.
İHA muhabirine konuşan İsmail Yorulmaz, “7’nci ayın 15’i 2016’da darbenin olduğunda şehit oldu. Aradan 4 sene 4 ay geçti. Bugün itibariyle sanıkların cezasını tebliğ etti. Yalnız içimiz buruk. Şu şekilde buruk; bir defa adalet gecikti. Bunların cezası müebbet hapis olmamalıydı” dedi.

"Cezası idam olmalıydı"
Cezanın kısasa kısas olması gerektiğini belirten Yorulmaz, “Şehit ailelerin yüreğinin soğuması için 'kısasa kısas' bunların cezası 'idam' olmalıydı cezalarını öyle çekmeliydi. Bizim çocuklarımızın ne suçu vardı. Bugün 43 kişi özel harekatta polis memuru. Birisi özel hareketteki caminin imamı 3 kişi de öyle şehit oldu, 45 kişi. Sincan’daki Adalet Sarayı’nda adeta bunlar film oynadı. Sanıkların yakınları, avukatları ve sanıklar tarafından adeta inkar politikasına gittiler. Yaptıkları suç sabit olduğu halde görüntüleriyle ses kayıtlarıyla her şeyi sabit. Ama bu zamana kadar adalet gecikti. Biz verilen adaleti az görüyoruz. Bunlarınki 'idam' olmalıydı. Bizim çocuklarımız bir daha gelmeyecek ama onlar nefes alıp verecek” diye konuştu.

"Esas ceza onlara öbür dünyada verilecek"
Sincan Adalet Sarayı’nda yapılan duruşmaya 2 defa katıldığını anlatan Yorulmaz, “Sincan’a gittim oradaki davayı takip ettim. Oradaki davada adeta şehit aileleri orada baskı altına alındı. Sanık oldukları halde burada şehit ailelerini taciz ettiler. İnkar politikasına gittiler. Kendi hayat hikayelerini anlattılar. Doğduğundan beri yaşantılarını anlattılar. Gerçek olan olayı vakayı anlatmıyorlar. Kendi hayat hikayelerini anlattılar. Sabahtan akşama kadar bir kişi dinliyorlar. Suçu sabit. O hainler suçu sabit olduğu halde ben yapmadım diyorlar. İnkar inkar inkar çünkü yukarıdan o şekilde savunma veriliyor. Onları Allah’a havale ediyorum. Esas ceza onlara öbür dünyada verilecek” ifadesini kullandı.

Doğum gününde şehit olan Hakan Yorulmaz kimdir?
Şehit Hakan Yorulmaz, 15 Temmuz 1988 Cuma günü doğmuştu. 15 Temmuz darbe girişimi, Hakan Yorulmaz’ı doğum gününde vurdu. Şehidin hayali komiser olmaktı.
Kırıkkale doğumlu Hakan Yorulmaz, 15 Temmuz Cuma günü doğmuştu, 28. doğum gününde hain darbeciler tarafından şehit edildi. Çankırı’da İşletme Fakültesi’ni kazanan Yorulmaz, tercihini Samsun’daki Polis Okulu’ndan yana kullandı. Ardından Özel Harekât Polisliğini seçerek Siirt’te görev aldı. 4 yıllık Siirt görevinin ardından Ankara’ya tayin olan Yorulmaz, Gölbaşı’nda 3 sene çalışmayı sürdürdü. Şehit Hakan Yorulmaz, “Bu meslekte ölüm kaçınılmaz” diyerek şehadeti bekliyordu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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