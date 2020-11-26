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Ticari taksicinin 'koronalı müşteri' korkusu: "İndirsem bir türlü, gitsem bir türlü" Korona virüs denetimi yapan ekiplere taksiciden ‘Her gün beni kontrol ediyorsunuz’ tepkisi Kırıkkale’de korona virüs denetimleri

İHA

Ticari taksicinin 'koronalı müşteri' korkusu: "İndirsem bir türlü, gitsem bir türlü" Korona virüs denetimi yapan ekiplere taksiciden ‘Her gün beni kontrol ediyorsunuz’ tepkisi Kırıkkale’de korona virüs denetimleri

Kırıkkale’de bir ticari taksici, taşıdığı müşterilerinin birçoğunun hastaneye korona virüs testi yaptırmaya gittiğini belirterek, "Buradan yürüdükten sonra adam diyor ki 'ben hastaneye test yaptırmaya gidiyorum' diyor. İndirsem bir türlü gitsem bir türlü" dedi.
Kırıkkale Valiliği koordinesinde İl Salgın Denetim ekiplerince kent genelinde eş zamanlı korona virüs denetimleri gerçekleştirildi. Denetimlerde, toplu ulaşım araçları tek tek kontrol edildi. Özellikle yolcu kapasite sınırlaması, HES kodu, maske takma zorunluluğu ve ulaşım araçlarında gerekli hijyen/temizlik tedbirleri kontrol edildi.
İçişleri Bakanlığı’nın “Covid19 Denetimleri” konulu genelge kapsamında il ve ilçelerde, vali ve kaymakamların koordinasyonunda; başta pazar yerleri, toplu ulaşım araçları ve alışveriş merkezleri olmak üzere vatandaşların kalabalık şekilde bulunabildiği yerlere yönelik yoğunlaştırılmış denetimler gerçekleştirildi. Ticari taksi ve toplu taşıma araçların sürücülerini 'HES kodu' kontrolleri gerçekleştirildi. Zafer Caddesi'ndeki bir durakta ise taksicilik yapan Halil Akdoğan, denetim yapan ekiplere, “Her gün beni kontrol ediyorsun” diyerek tepki gösterdi. Görevli ise tedbir amaçlı kontrollerin gerçekleştirildiğini söyledi. Bazı taksiciler de 'koronalı müşteri' korkusu yaşıyor.
Öte yandan, kentteki semt pazarlarında ve alışveriş merkezlerinde denetimler sürüyor.

"Korkuyoruz, akşama kadar kaç kişiyle muhatap oluyoruz"
6 yıldır Atatürk Bulvarında taksicilik yapan Ömer Ünsal, "Biz zaten denetime gerek kalmadan her şeyimizi tamamlıyoruz. Eksiğimiz yok sadece sıkıntımız hastalık. Korkuyoruz, akşama kadar kaç kişiyle muhatap oluyoruz. İnsanlar hastalık mı, değil mi bilemiyoruz. Buradan yürüdükten sonra adam diyor ki 'ben hastaneye test yaptırmaya gidiyorum' diyor. İndirsem bir türlü gitsem bir türlü. Onu indiriyoruz sonra aracın içerisini tertemiz yıkıyoruz. Dezenfektanlıyoruz elimizi yüzümüzü sürekli yıkıyoruz. Yapacak bir şey yok bu Allah'tan gelen bir şey" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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