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Belediyeye borcu olanlar dikkat: Son başvuru 31 Aralık Kırıkkale Belediyesi'nden borç yapılandırma uyarısı

İHA

Belediyeye borcu olanlar dikkat: Son başvuru 31 Aralık Kırıkkale Belediyesi'nden borç yapılandırma uyarısı

Kırıkkale Belediyesi, vatandaşların su, emlak vergisi, çevre temizlik vergisi, ilan ve reklam vergisi ve kanun kapsamındaki diğer borçlarını yapılandırmak için en geç 31 Aralık 2020 tarihine kadar müracaat etmeleri gerektiğini bildirdi.
Kırıkkale Belediyesi'nden yapılan açıklamada, “Devletimiz pandemi döneminde vatandaşlarımıza yönelik kolaylıklar sağlamaya devam etmekte. Son olarak çıkarılan vergi borçlarının yapılandırılmasını içeren düzenleme de bunun bir örneğidir. Bu düzenleme içerisinde vatandaşlarımızın belediyelere olan borçları da yapılandırma içerisine alınmıştır. Kırıkkale Belediyesi olarak da gerekli düzenlemeleri yaparak vatandaşlarımıza kolaylık sağlıyoruz. Bu yapılandırma ile borçların faizlerin önemli bir kısmının silinmesini içerdiği gibi taksitlendirmeye de olanak vermektedir” ifadesi kullanıldı.

18 aya kadar taksit
Açıklamada, "Vatandaşların belediyeye olan su borçları, emlak vergisi, çevre temizlik vergisi, ilan ve reklam vergisi ve kanun kapsamındaki diğer borçlarını yapılandırmak için en geç 31 Aralık 2020 tarihine kadar müracaat etmeleri, 18 aya kadar taksit imkanı sağlanan düzenlemede ödemeler Ocak ayından itibaren başlamakta. Diğer yandan da emlak vergisi dönemi olduğuna dikkat çekilen açıklamada belediyelerin tahsil ettiği vergilerin ikinci ödeme döneminde bulunulduğu hatırlatılarak tahsilat veznelerinde yoğunluk oluşmaması için taksitlerin ödemesinin son güne bırakılmaması gerekiyor" denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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