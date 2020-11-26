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Kırıkkale'de, alt geçit duvarlarına kahramanların resimleri asılıyor

DHA

Kırıkkale'de, alt geçit duvarlarına kahramanların resimleri asılıyor


Burak CAN/KIRIKKALE, (DHA)KIRIKKALE'de, Şehit Çelebi Bozbıyık Alt Geçidi'nin duvarlarına, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, Şehit Astsubay Ömer Halisdemir, Şehit Polis Fethi Sekin'in resimleri ve 15 Temmuz direnişini simgeleyen görseller asılıyor. 
Kırıkkale Belediyesi öncülüğünde harekete geçen ressam Rafet Olgun, karikatürist Orhan Karartı ve Kırıkkale Gençlik Merkezi'nin gönüllü öğrencileri, kenti ulusal kahramanların görselleriyle donatmak için kolları sıvadı. Yapılan çalışma ile Şehit Çelebi Bozbıyık Alt Geçidi'nin duvarları, 15 Temmuz direnişinde şehit olan kahramanların görsellerine büründü. Duvarlara asılan resimlerde, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, 15 Temmuz Şehidi Astsubay Ömer Halisdemir, İzmir Adliyesi'nde meydana gelen terör saldırısında sivilleri korumak için hayatını kaybeden Şehit Polis Fethi Sekin ve terörle mücadele eden askerlerin silüetleri de yer alıyor. Uygulamayı beğenen Kırıkkaleli vtandaşlar, alt geçitte resimlerin önünde fotoğraf çektirdi. 
Ressam Rafet Olgun, Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı'nın isteği ile işe koyulduklarını belirterek, "Öncelikle İzmir Adliyesi'nde kahramanca şehit olan Fethi Sekin ile başladım. İlerleyen resimlerimizde, asker silüet resimleri ve devamında 15 Temmuz'da kahraman şehidimiz Ömer Halisdemir'in portresi karşılayacak. Etrafında Ay Yıldızlı dekoruyla beraber kendisinin silah tutarken, silahına bakarken belki de son görüntüsünü duvara işlemeye çalıştım elimden geldiğince. Burada da Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün bir portresi var kaftanıyla beraber. Hemen yanında 'Türkiye Cumhuriyeti ve Atatürk' yazılı ayyıldızlı motifi de bizleri karşılıyor. Burada da milletimizin kahramanlığını anlatan 15 Temmuz destanından görüntüler var. Kırıkkale, 15 Temmuz'da meydanlara inen ilk şehrimizdir. Belediye Başkanımız Mehmet Saygılı bizden 15 Temmuz görseli yapmamızı istedi ve ileride bizleri karşılayacak. Burada 15 Temmuz'u bizlere hatırlatacak güzel bir yazı yapıyoruz" diye konuştu.
Olgun'a yardıma gelen Kırıkkale Gençlik Merkezi öğrencilerinden Bedirhan Tanrıverdi, "Gönüllü Gençlik Merkezi öğrencilerimizle buradayız. Kırıkkalemizi daha güzel bir şehir yapmak için uğraşıyoruz hep birlikte" dedi.DHA-Genel Türkiye-Kırıkkale Burak CAN
2020-11-26 19:19:34

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