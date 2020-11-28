Kırıkkale BA’da 9 futbolcunun korona virüs testi pozitif çıktı

Misli.com 3. Lig 4. Grup ekiplerinden Kırıkkale BA’nın 9 futbolcusunun korona virüs (Covid19) testi pozitif çıktı.
Kırıkkale Büyük Anadoluspor basın sözcüsü Hakan Gökkaya'nın yaptığı açıklamada, bu pazar Silivrispor ile yapacağı maç öncesi futbolcu, teknik ekip ve personele uygulanan Covid19 testlerinde 9 oyuncunun sonucunun pozitif çıktığı belirtildi. Futbolcuların ev izolasyonuna alındığı ve tedavilerine başlandığı kaydedildi.
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