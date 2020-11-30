Çöp kamyonu, ekiplerden kaçan otomobili durdurmak için yolu kapattı Otomobil ile kaçmaya çalışan 2 kişi çöp kamyonuna takıldı Uzman ekipleri görünce kaçmaya çalışan sürücülerin bahanesi “duymadım” oldu Sokağa çıkma kısıtlamasında yaya ve sürücüler tek tek kontrol edildi

Kırıkkale’de devriye gezen uzman ekipleri gören 2 kişi, ceza almamak için otomobil ile kaçmaya çalışırken yolu kapatan çöp kamyonuna takıldı.

Kırıkkale Valiliği koordinesindeki İl Salgın Denetim Merkezi’nde görevli uzman ekipler, korona virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında denetim yaptı. Kent merkezindeki Menderes Caddesi üzerinde uzman ekiplerden kaçan 2 kişinin otomobil ile kaçışına izin vermeyen çöp kamyonu yolu kapattı. Koşarak otomobilin yanına giden jandarma ekipleri, 2 kişiyi araçtan indirerek belgelerini kontrol etti. Belgeleri tam olan sürücü ceza almadan kurtulurken, arkadaşı ise kısıtlamaya uymadığından dolayı 3 bin 150 lira idari para cezası aldı.

Sürücü ve yayalar üzerinde denetimlerini gece boyunca sürdüren ekipler, Cumhuriyet Caddesi üzerindeki bir bankamatikten para çekerken tespit edilen 2 kişiye kısıtlama ihlalinden dolayı toplam da 6 bin 300 lira ceza uyguladı. Bir cadde de araca binerken ekiplere yakalanan 16 yaşındaki bir çocuk ile dayısına 3 bin 150’şer lira idari para cezası verildi.

Yine denetimler sırasında kamyonla kaçmaya çalışan bir kişi, uzman ekiplerce yol kapatılarak durduruldu. Pazarcı olduğunu iddia eden sürücü, belge gösteremeyince ceza almaktan kurtulamadı.

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