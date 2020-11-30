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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kırıkkale’de “En Güzel Köy Benim Köyüm” projesi

İHA

Kırıkkale’de “En Güzel Köy Benim Köyüm” projesi

Kırıkkale’de kentlerden köylere göçün sağlanması ve yaşam standartlarının üst düzeyde tutulmasını sağlamak amacıyla başlatılan “En Güzel Köy Benim Köyüm” projesi vatandaşları mutlu ediyor.
Kırıkkale Valiliği tarafından başlatılan “En Güzel Köy Benim Köyüm' projesi ile vatandaşların yaşam standartları üst düzeyde tutulması hedefleniyor. Bu kapsamda her hafta bir köyde etkinlik düzenleniyor. Çelebi ilçesine bağlı Karaağaç köyündeki etkinlikte de AK Parti Milletvekili Ramazan Can, Vali Yardımcısı Yasin Özcan vatandaşlar ile birlikte boya yapıp kilit parke döşedi. Ardından temsili olarak fidan dikimi gerçekleştirildi.
Kentlerden köylere göçün sağlanması ve köylerin güzelleştirilmesi amacıyla başlatılan projede evlerin tamamı yöresel mimariye uygun olarak boyanıyor yollar kilit parke ile döşeniyor. Metruk binalar ise tamamen yıkılıyor. Köyün güvenliğini sağlamak için de giriş ve çıkışlara kamera sistemleri takılıyor. Köy meydanları güzelleştirilip kamelyalar ile çöp konteynerleri konuluyor. Muhtarlık hizmet binası ile sağlık ocağının yapımı ise sürüyor.

"Vatandaşlarımız köylerde güzel bir hayat sürecek"
“En Güzel Köy Benim Köyüm” projesi kapsamında Çelebi’nin Karaağaç köyündeki düzenlenen etkinlikte konuşan Vali Yardımcısı Yasin Özcan, “Türkiye’nin sosyal olgusu olan köyden kente göçü sebebiyle özellikle pandemi sürecinde doğayla baş başa yaşama ve daha konforlu hale getirebilmek amacıyla İl Özel İdaremizin yapmış olduğu kilit parke taşı tesisini en optimum seviyede çalıştırarak köylerimizin sokaklarını ve meydanını kilit parke ile döşeyeceğiz. Köylerde yaşayan vatandaşlarımız daha rahat daha konforlu daha güzel huzurlu bir hayat sürecek. Bu vesile ile bu projeyi başlatan sayın valimize ve Kırıkkale’ye hizmet noktasında esirgemeyen sayın milletvekilimiz Ramazan Can’a ve her fırsatı değerlendirerek küçük bütçelerle büyük projeler yapan İl Özel İdaremize huzurlarınızda teşekkür ediyorum” ifadesini kullandı.
“En Güzel Köy Benim Köyüm” olacak diyen Zennube Gökalp, “İnşallah hayırlara vesile olur. Muhtarımızdan, valimizden, milletvekilimizden, kaymakamımızdan bütün köy halkımızdan Allah razı olsun. Köyümüz için güzel şeyler yapılacak” dedi.
Pandemi döneminde köyün kıymetini anladıklarını ifade eden Elif Sude Kıymaz, “Tesadüf geldik böyle bir projede çok memnun olduk. İnşallah devamı gelir. Köyümüzün yaşanılabilir bir yer olmasını istiyoruz. Herkes gibi bizde emekli olduğumuzda köye yerleşmemiz en büyük hayalimiz. Bunun için bu köyün yaşanılabilir olması gerekiyor. Yeşillik olmasını istiyoruz. Parke taşlarına çok mutlu olduk” diye konuştu.
Emekli olduktan sonra köye yerleştiğini belirten Rahime Doğan, “Köyümüzü seviyoruz. Emekli olduk geldik. Burada yaşamasını da seviyoruz mutluyuz. Köyümüzde yollar, muhtar evi, sağlık ocağı, aile kültür merkezi yapılacak. Kilit taşları yapılacak. Hoşumuza gidiyor yapılanlar güzel oluyor” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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