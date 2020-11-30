Pandemi sürecinde e-imza kullanımı 3 kat arttı

Korona virüs (Covid19) pandemi sürecinde bir çok sektörde hayata geçirilen evde çalışma modeli ile eimza kullanımı 3 kat arttı.

2004 yılında 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu ile kullanılmaya başlanan elektronik imza, en çok edevlet ve kamu kurumları işlemlerinde tercih edildiğini belirten Eİmza TR Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Kılıç, “Gerek sokağa çıkma kısıtlamaları gerekse zamandan ve kağıttan tasarruf sağlaması sebebiyle eimza kullanımı cazip hale geldi. 16 yıl önce 5070 sayılı özel kanunu ile Özel yetkili Güven merkezlerinden alınabilen eimza kişiye özel üretiliyor ve ıslak imza ile aynı hukuki geçerliliğe sahip. Gerek pandemi sürecinde evden yada uzaktan çalışma modelinin benimsenmesi gerekse edevlet uygulamalarının hızla hayata geçmesi son bir yılda eimzanın kullanımını 3 kat artırdı. Yapılan araştırmalarda edevlet ve kamu uygulamalarının eimza kullanımına en önemli katkıyı sunduğu ortaya çıkıyor. Bankacılık, efatura ,edefter, kep işlemleri ise eimza kullanımını artıran diğer iş ve işlemler arasında" dedi.

Eimzaya olan talebin artması üzerine çeşitli yöntemlere vatandaşların mağdur edildiğini gördüklerini anlatan Kılıç, "Eimza sadece BTK tarafından Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcı olarak ilan edilmiş kuruluşlar tarafından üretilebilmektedir. Vatandaşlarımız mutlaka ve mutlaka eimza aldıkları yere bizzat gitsinler, telefonda yada farklı yollarla kişisel bilgilerini kimseye vermesinler. Çeşitli isimler altında eimza ücretinin dışında başka ücret ödemesinler” ifadesini kullandı.

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